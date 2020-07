Boeing 747 narysował kangura na niebie i leci na "cmentarzysko". To ostatni lot Jumbo Jeta Qantas

Takie zakończenie służby ostatniego Jumbo Jeta z floty australijskiego Quantas to gratka dla wszystkich fanów lotnictwa. Jak zwrócił uwagę Perth Now, drogę przelotu samolotu przygotowano w taki sposób, by ślad przypominał kangura – zwierzę występujące naturalnie niemal wyłącznie na terenie Australii.