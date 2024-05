Blisko setka niemieckich czołgów. Ukraina może mieć jeszcze więcej Leopardów

Według WirtschaftsWoche pomimo opóźnień w dostawach i konieczności remontu niektórych egzemplarzy czołgów Leopard 1, Ukraina do tej pory otrzymała ok. 90 takich maszyn. Wolfgang Beckers z przedsiębiorstwa Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), odpowiadającego za renowację Leopardów przekazał tygodnikowi, że dostarczono ponad połowę z obiecanych przez Niemcy Ukrainie czołgów - 60 ze 110. Kolejne 30 to maszyny zmodernizowane i wysłane przez Danię.

WirtschaftsWoche donosi również, że najprawdopodobniej do końca czerwca wyremontowanych zostanie 20 kolejnych Leopardów 1 dla Ukrainy, a w drugiej połowie 2024 dostarczonych będzie 25 czołgów. Oznacza to, że do końca 2024 Ukraina może posiadać nawet 135 maszyn tego typu. Leopardy 1 nie należą do najnowszych czołgów. Zostały opracowane w latach 60. XX wieku, a do służby weszły w 1965 r. Jedną z większych ich wad jest cienki pancerz, szczególnie jeśli porówna się go do ochrony nowszych maszyn.