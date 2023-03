Błaszczak: "jesteśmy gotowi". Polska może uruchomić hub serwisowy zachodnich czołgów

"Jesteśmy gotowi, aby uruchomić hub serwisowy w Polsce, który będzie zajmował się remontem i serwisem czołgów Leopard dostarczanych na Ukrainę. Najważniejsze jest to, żeby przełamać impas. Liczę, że minister Pistorius doprowadzi do tego, że niemiecki przemysł zbrojeniowy dostarczy części do hubu, który powstanie w zakładach Bumar-Łabędy" - przekazał Mariusz Błaszczak.

Szef MON-u podkreślił, że zakłady Bumar-Łabędy mają odpowiednie warunki do tego, żeby prowadzić taką działalność. Spółka od ok. 70 lat zajmuje się m.in. produkcją, remontami oraz modernizacją sprzętu pancernego, w tym właśnie modernizacją czołgów Leopard (Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL/M1), czołgów PT-91, Wozów Zabezpieczenia Technicznego WZT-2 i WZT-3 itp. Problemem jest jednak dostępność części zamiennych dla czołgów Leopard, które mogły produkować niemiecki przemysł zbrojeniowy. Błaszczak dodał, że polski przemysł zbrojeniowy "również jest gotowy do produkcji tych części, ale oczywiście całą dokumentację ma Rheinmetall, czyli niemiecka firma".