Black Friday 2020: hakerzy też czekają na ten dzień. Uważaj w internecie

Badacze bezpieczeństwa z firmy Bitdefender przypominają, że końcówka listopada powinna się kojarzyć nie tylko z szałem zakupów, ale i wzmożoną ostrożnością w sieci. Hakerzy dynamicznie dostosowują swoje metody ataków do sytuacji na rynku, a okres wyprzedaży jest dla nich idealną okazją, by nakłonić mniej doświadczonych użytkowników do pobrania zainfekowanych plików czy nieświadomego przekazania im swoich danych.