Black Friday czy Fake Friday? Sprawdź, zanim zrobisz zakupy

Na pierwszy rzut oka nie jest tak łatwo rozpoznać haczyk. Często cyberprzestępcy dobrze przygotowują swoje zasadzki i wiedzą, jak zachęcić konsumentów do zakupów. Oczywiście najmocniejszym argumentem są tu zawsze niskie ceny, które są efektem rzekomej promocji.

Wzajemne ostrzeżenia

– Coraz więcej osób zgłaszało się do nas po zakupach w fałszywym sklepie lub by z pytaniem o weryfikację sklepu, którego reklamę zobaczyli na Facebooku lub Instagramie. Często te strony internetowe się powtarzały, dlatego stwierdziliśmy, że warto zapisywać je w jednym miejscu – stwierdziła pomysłodawczyni tej inicjatywy Weronika Bartczak.

Black Friday, Cyber Monday to teoretycznie czas okazji. UOKiK zaleca ostrożność

Motywacją dla stworzenia listy było to, żeby "osoba, która miała dość rozsądku, by wpisać w Google proste hasło sklep X opinie, dostała wynik z naszą listą podejrzanych sklepów, by od razu zapaliło się czerwone światło". Jak mówi Bartczak, dzięki liście "osoby już oszukane czy poszukujące informacji, mogły skontaktować się z innymi oszukanymi w komentarzach i przekazywać sobie informacje, które mogły pomóc ich sprawie".