Black Friday 2020. Cyberprzestępcy sięgają po nowe metody, by uśpić czujność kupujących

Ze względu na sytuację związaną z pandemią, Czarny Piątek 2020 będzie w znacznej mierze przeniesiony do sieci. To oznacza, że także cyberprzestępcy się do niego przygotowują, planując m.in. ataki uwzględniające aktualne zachowania i poziom wiedzy użytkowników. To oznacza sięganie po takie metody, jak typosquatting, ataki homograficzne czy phishing poruszający wątki bezpieczeństwa.