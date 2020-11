Black Friday 2020. Promocje większe niż w 2019 roku? Eksperci komentują

Black Friday 2020 dopiero 27 listopada, jednak to coraz bardziej popularne w Polsce hasło widać w reklamach już od początku miesiąca. Święto wyprzedaży dawno przestało dotyczyć już wyłącznie ostatniego piątku, czy nawet ostatniego weekendu listopada. Sklepy od kilkunastu dni toczą liczne batalie o klienta, przyciągając ich do siebie atrakcyjnymi promocjami.

Cyfrowa.rp.pl przytacza dane, z których wynika, że czwarty kwartał to co roku większe o 13 procent obroty od średniej z pozostałych kwartałów. Dodaje, że rekordy dziennie bite są w połowie grudnia, a różnice w obrotach stanowią nawet kilkaset procent.

Zobacz: 10 porad bezpiecznego korzystania z internetu [Wideo]

Rabaty nie będą zbyt duże? Ekspert wyjaśnia

Ekspert dodaje, że polski Black Friday jest bardziej sprytnym zabiegiem niż festiwalem zakupowym podobnym do tego, który znany jest z USA. - Jego zadaniem jest stworzenie wrażenia ograniczonej dostępności okazji do nabycia produktów, co skłania konsumentów do szybszego podejmowania decyzji - wyjaśnia.