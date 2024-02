Bioplastik dzięki fotosyntezie. Stworzyli go naukowcy z Japonii

Naukowcy zaprezentowali system katalityczny, który działa na zasadzie fotosyntezy, a jego głównym produktem jest kwas fumarowy . Jest to substancja niezbędna do produkcji bioplastiku, który jest często wykorzystywany do produkcji opakowań na żywność.

Profesor Yutaka Amao, autor wynalazku, komentuje: "To duży postęp, jeśli chodzi o złożone bio/fotokatalityczne systemy. To ważny krok w stronę sprawnej syntezy kwasu fumarowego z użyciem odnawialnych źródeł energii. Przybliża on nas do bardziej zrównoważonej przyszłości".