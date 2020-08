Bill Gates: szczepionka na koronawirusa zakończy pandemię

Bill Gates w wywiadzie udzielonym dla brytyjskiego tygodnika "The Economist" krytycznie odniósł się do reakcji władz USA na wybuch pandemii. Zdaniem założyciela Microsoftu, jedną z przyczyn dużego wzrostu zachorowań na COVID-19 było powolne tempo testowania Amerykanów, a także odmowa zakładania maseczek przez niektórych obywateli kraju. Filantrop ubolewał także nad upolitycznieniem reakcji na wirusa w USA oraz rozprzestrzenianiem się teorii spiskowych.

Zdaniem miliardera Agencja ds. Żywności i Lekarstw (FDA) do 2021 roku zatwierdzi skuteczną szczepionkę na koronawirusa , która zakończy pandemię COVID-19. Gates podkreślił, że wystarczy aby na szczepienie zgodziło się od 30 do 60 procent populacji . Taka liczba miałaby zagwarantować skuteczne zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa.

Gates w udzielonym niedawno wywiadzie dla magazynu "Wired" przyznał także, że pomimo ogromnych strat spowodowanych pandemią jest dobrej myśli, gdyż jest przekonany, że już niedługo powstanie skuteczny środek zwalczający chorobę COVID-19 . Filantrop jednocześnie podkreślił, że początkowo może on odnieść sukces w bogatszych krajach.

- Moim zdaniem bogata część świata pozbędzie się koronawirusa do końca 2021 r., a większość świata do końca 2022 r. Uda się to tylko dzięki olbrzymiej skali innowacji - zaznaczył.