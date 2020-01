Biedronka: automatyczny ciśnieniomierz naramienny z funkcją głosową. Od dziś w sprzedaży

16 stycznia do oferty sieci Biedronka wprowadzono automatyczny ciśnieniomierz naramienny z funkcją głosową marki HOFFEN. Urządzenie jest dostępne w cenie 59,90 zł we wszystkich sklepach od 16 do 30 stycznia, lub do wyczerpania zapasów.

Biedronka oferuje sprzęt, który przyda się każdemu dbającemu o zdrowie

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny z funkcją głosową marki HOFFEN to urządzenie dla osób, które chcą monitorować ciśnienie krwi w swoim organizmie. Można stosować je nawet przy nieregularnym pulsie, tzn. takim, który różni się o 25 proc. od przeciętnego wykrytego podczas pomiaru. Jeżeli aparat wykryje nieregularny puls na wyświetlaczu pojawi się migający symbol.

Urządzenie posiada możliwość skonfigurowania profili dla 2 osób. Dla każdego profilu oferuje możliwość zapisania aż 192 pomiarów. Po zapełnieniu pamięci najnowsze pomiary zapisywane są w miejsce najstarszych. Użytkownicy mają możliwość przeglądania wszystkich dokonanych pomiarów.

Automatyczny ciśnieniomierz HOFFEN w sklepach sieci Biedronka

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny dysponuje funkcją głosową, co oznacza, że wszelkie czynności, które należy wykonać są odczytywane głosem lektorki w języku polskim. Wyniki pomiaru są odczytywane na głos, co ułatwia obsługę osobom niedowidzącym lub niewidomym.

Pomiary wykonywane przez urządzenie są prezentowane na dużym, kontrastowym wyświetlaczu, którego podświetlenie zmienia się w zależności od tego, czy wynik przekracza normy ciśnienia tętniczego określonego przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Zielony kolor podświetlenia ekranu po pomiarze oznacza ciśnienie w normie, pomarańczowy podwyższone ciśnienie, a czerwony oznacza wysokie ciśnienie.