Biden prezydentem USA. Czy Huawei wróci go gry?

Huawei dostał od Stanów Zjednoczonych podwójnie. Firma jest niezwykle silnym graczem na rynku infrastruktury 5G, która jest lub będzie intensywnie rozbudowywana w rozwiniętych krajach. Trump zakazał amerykańskim firmom telekomunikacyjnym wykorzystywania ich urządzeń. Ustępujący prezydent i jego administracja starały się do tego przekonać też kraje sojusznicze, w tym Polskę .

Drugi strzał Huawei otrzymał pod postacią zakazu współpracy amerykańskich firm z nią. Przez to firma z Chin nie mogła współpracować m.in. z Google, który jest twórcą systemu Android. To z kolei spowodowało, że smartfony Huawei sprzedawane na całym świecie, nie tylko w USA, nie miały zainstalowanych najpopularniejszych usług Google'a. Przełożyło się to na znaczny spadek zainteresowania smartfonami i spadek udziału w rynku.