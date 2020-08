Białorusini proszą Polskę o zwiększenie mocy naszych sieci komórkowych i tańsze połączenia

10 sierpnia internet na Białorusi został mocno ograniczony. Łączność ze światową siecią, choć również w niepełnym zakresie, możliwa jest tylko dzięki VPN-om, czyli programom do prywatnych połączeń. Spowodowało to prośby Białorusinów skierowane do polskich teleoperatorów komórkowych o zwiększenie mocy nadajników przy granicy oraz obniżenie cen za połączenia między tymi dwoma krajami. Niestety nie jest to takie łatwe.