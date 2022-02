Bezpieczne dane zawsze pod ręką. Jak wybrać dysk zewnętrzny?

O dysku zewnętrznym myśli się przeważnie w dwóch przypadkach i za każdym razem za późno. Pierwszy to konieczność przeniesienia dużej ilości danych, a drugi to oczywiście awaria komputera, której efektem nierzadko jest utrata ważnych plików. Warto działać prewencyjnie i zawczasu wyposażyć się w dysk zewnętrzny, którego posiadanie ma wiele zalet.

Nie zawsze więcej znaczy lepiej

Na rynku są dostępne dwa rodzaje dysków zewnętrznych - HDD oraz SSD. Pod pierwszym skrótem kryją się klasyczne dyski talerzowe, które oferują dużą pojemność w niskiej cenie. Tutaj czeka jednak kilka pułapek. Dyski HDD są wolniejsze i bardziej podatne na uszkodzenia nawet podczas zwykłego przenoszenia. Dlaczego? Mamy tam talerz z głowicami, które służą do zapisu i odczytu danych. To powoduje, że sprzęt jest podatny na uszkodzenia mechaniczne. Dyski SSD są oparte na półprzewodnikach. Są szybkie, ciche i lekkie, ale również wyraźnie droższe. Ciekawy jest też fakt, że koszt odzyskiwania danych z dysków SSD również jest wyższy.

Druga kwestia to rozmiar. Rozróżniamy dyski o wielkości 2,5" oraz 3,5". W świecie dysków zewnętrznych stosuje się tylko te pierwsze. Wynika to oczywiście z faktu, że z założenia tego typu urządzenia mają być praktyczne.

Sposób podłączenia

Najczęściej stosowany jest interfejs USB z racji swojej uniwersalności. W USB 3.0 przepustowość wynosi do 5 Gb/s, a w USB 3.1 to już 10 GB/s. Oczywiście wszystko zależy od sprzętu. W dyskach SSD spotkacie prędkości rzędu 1050 MB/s dla odczytu i 1000 MB/s dla zapisu. Dla porównania - w najszybszych dyskach HDD o prędkości 7200 obrotów na minutę transfer danych to średnio 120 MB/s. Mamy także dyski podłączane przez USB-C, gdzie przepustowość portu również wynosi 10 GB/s.

Dobra inwestycja

Wspomniane wykonanie kopii zapasowej czy przeniesienie dużej ilości danych to nie wszystkie zalety dysków zewnętrznych. Mogą one także służyć do rozszerzenia pamięci komputera czy konsoli, a także współpracować z dekoderami wyposażonymi w nagrywarkę, dzięki czemu możecie zapisać film lub przegapiony odcinek serialu i odtworzyć go później.