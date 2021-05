Bezos osiągnął swój cel, NASA zawiesiła kontrakt ze SpaceX

Decyzja NASA o wyborze jednej firmy, której lądownik miałby wylądować na księżycu, spowodowała krytykę ze strony Jeffa Bezosa. Postanowił on zgłosić swój protest do GAO i wygląda na to, że odniosło to oczekiwany skutek.

SpaceX Źródło: SpaceX