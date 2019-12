Betelgeza może wkrótce wybuchnąć. Gwiazda znajduje się blisko Ziemi

Betelgeza to jedna z najjaśniej świecących na naszym niebie gwiazd. Niedawno badacze zauważyli, że znacznie osłabła. A to może sugerować, że niedługo wybuchnie.

Betelgeza być może jest zmienną gwiazdą, która od czasu do czasu traci jasność, być może nawet na pół wieku, by potem znowu zyskać siłę. Większość naukowców komentujących doniesienia sądzi, że właśnie tak się dzieje.

Betelgeza znajduje się zaledwie setki lat świetlnych od Ziemi. Chociaż w praktyce jest to ogromna odległość, to biorąc pod uwagę rozmiary kosmosu, nagle robi się krótka. Ale spokojnie, jak wylicza astronom Sten Oswald, nawet gdyby teraz doszło do supernowy, materia doleciałaby do Ziemi dopiero po 100 tysiącach lat.