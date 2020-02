Bestcena tylko jednym z wielu sklepów wypożyczalni? Dragonist też ma dziwny regulamin

Ostatnio głośnym tematem jest kontrola skarbowa w sklepie Bestcena. Chociaż powinniśmy raczej używać określenia "w wypożyczalni". Kontrowersyjne zapisy określały klienta jako najmującego towar, a nie kupującego. Okazuje się, że to nie jedyny taki sklep.

Sklep Dragonist ma podobne zapisy w regulaminie jak Bestcena (123RF)

Wiele informacji na temat sprawy Bestceny można sprawdzić na specjalnej grupie Facebooka stworzonej dla niezadowolonych klientów sklepu - "Bestcena - poszkodowani przez sklep bestcena.pl". Jeden z użytkowników zamieścił dwa zdjęcia dokumentów dołączonych do zakupionego smartfonu ze sklepu Dragonist, które wyglądają niepokojąco. Czyżby nie tylko Bestcena nie chciała płacić VAT w Polsce i także Dragonist obchodzi to wypożyczając, a nie sprzedając smartfony?

Dragonist może być kolejną wypożyczalnią na miarę Bestceny Na jednym dokumencie widniało określenie jednoznacznie kojarzące się z wynajmem, a nie kupnem urządzenia - "Kaucja za szt. " Poza tym mimo określenia w regulaminie sklepu jako Now Mobile LTD z Krakowa, na dokumentach widnieje Kulm LCC raz z USA, a raz ze Słowacji. W tej chwili jeszcze nic to nam nie mówi.

Jeśli przeczytamy regulamin dostępny na stronie internetowej sklepu Dragonist, to teoretycznie nie dojdziemy do takich wniosków jak przy Bestcena. Nie pojawia się też tam ani raz nazwa firmy Kulm LCC. To tylko pozory, firma ma jednak podobną furtkę jak konkurencja z Bestcena, ale mocniej zakamuflowaną.

W postanowieniach końcowych możemy znaleźć taki punkt - "Sklep internetowy Dragonist.pl realizuje także umowy zawierane na odległość przez osoby trzecie, ich ogólne zasady i warunki można znaleźć na ich stronach internetowych, jak również w formacie PDF." Koniec zdania jest mało wyraźnie zaznaczonym linkiem do już całkiem obszernego dokumentu PDF.

Dragonist powiązany z Wielką Brytanią, Słowacją, a przede wszystkim USA Wystarczy przytoczyć już pierwszy punkt - "Niniejsze warunki handlowe dotyczące wynajmu towarów (zwane dalej jako "OWH") regulują stosunki między Umawiającymi się Stronami: Kulm LLC, z siedzibą (…) Stany Zjednoczone - w zakresie obejmującym sprawy związane z Kulm LLC o.z.p., oddział spółki osoby zagranicznej pod adresem (…) Republika Słowacka (…), jako leasingodawca (zwany dalej "Wynajmującym") i leasingobiorcą z drugiej strony, który jest zamawiającym usługobiorcą i konsumentem (zwanym dalej "Najemcą")."

Dodatkowo w trzecim punkcie pojawia się dobrze nam znana niby to krakowska firma - "Wynajmujący jest w sprawach związanych z zawarciem Umowy i realizacją zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli nie są to prawa i obowiązki, które muszą być wykonywane bezpośrednio przez Wynajmującego, reprezentowany przez NOW MOBILE LTD, z siedzibą przy 776-778 Barking Road, Londyn E13 9PJ, Zjednoczone Królestwo."