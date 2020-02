Bestcena.pl zamknięty. Allegro odpowiada, co z zamówieniami złożonymi za pośrednictwem serwisu

Bestcena.pl w ostatnich dniach zmaga się ze sporymi problemami, na czym cierpią klienci. Problem jest większy, ponieważ firma współpracowała również z innymi podmiotami. Allegro postanowiło odnieść się do zamówień złożonych za pośrednictwem portalu.

Wczoraj nasi koledzy z redakcji pisali o problemach sklepu Bestcena.pl z Urzędem Skarbowym . Firma musiała wstrzymać obsługę zamówień, a konto sklepu zostało zamrożone przez fiskusa. To jednak nie koniec problemów, ponieważ dzisiaj okazało się, że sklep w swoim regulaminie oferuje... sprzedaż usługi pośrednictwa najmu.

Co to oznacza dla klientów? Najprościej mówiąc, sprzęt zamówiony w Bestcena.pl nie należał do kupującego, który tak naprawdę stawał się jedynie najemcą. Teoretycznie więc Bestcena.pl mogłaby w dowolnym momencie zażądać zwrotów wszystkich towarów. Ten wątek szerzej został opisany na dobrychprogramach, gdzie szczegółowo została wyjaśniona praktyka sklepu-wypożyczalni.