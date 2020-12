Będziesz mógł samemu tworzyć Google Street View. Wystarczy ci smartfon

Najnowsza aktualizacja Map Google pozwala użytkownikom na realizację zdjęć do Street View smartfonami . Użytkownicy urządzeń mobilnych z Androidem opartych na ARCore , czyli oprogramowaniu pozwalającym tworzyć aplikacje rozszerzonej rzeczywistości (AR), będą mogli wrzucać zdjęcia bezpośrednio do apki.

Pierwsi będą to mogli robić ci, którzy przebywają w Toronto (Kanada), Nowym Jorku (USA), Austin (USA), Nigerii, Indonezji oraz Kostaryce. Jak informuje Google, do wymienionych miejsc dołączą niedługo kolejne, które nie są obecnie wrzucone do Street View.

Nowa funkcjonalność Map Google jest testowana od miesięcy. Ze strony technicznej – od użytkownika wymaga się jedynie wykorzystania standardowej aplikacji fotograficznej w ich smartfonach. W przeszłości ci, którzy chcieli pomóc w budowaniu Street View, musieli korzystać ze specjalnych kamer 360 stopni. Po tym, jak użytkownik nagra filmik i prześle go do aplikacji Street View, zostanie on automatycznie obrócony i wyprostowany tak, by spełniał standardy Google.