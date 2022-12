Bakterie wywołujące trąd mogą być kluczem do regeneracji wątroby

Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu odkryli, że bakterie wywołujące trąd są w stanie "przeprogramować" komórki wątroby, prowadząc do wzrostu narządu i jego "odmłodzenia". Taki proces zaobserwowano u pancerników. Co ważne, działanie tych groźnych bakterii nie powodowało żadnych zmian chorobowych u zwierząt. Odkrycia te sugerują możliwość przystosowania tego procesu do regeneracji i leczenia ludzkich wątrób.

Badacze uważają, że bakteriom udało się w jakiś sposób zmodyfikować zdolności regeneracyjne wątrób pancerników i sprawić w ten sposób, że zwiększą one swoje rozmiary. Nie koniec jednak na tym. Pewien korzystny wpływ bakterii na komórki wątroby jest jeszcze bardziej niezwykły. Okazuje się bowiem, że mogą one również wpływać na najważniejsze komórki tego organu, czyli hepatocyty, wyraźnie je "odmładzając".

Co niezwykle zaskakujące, w przypadku zainfekowanych pancerników doszło do modyfikacji wzorców ekspresji genów, które stawały się w większym stopniu podobne do tych właściwych dla młodych zwierząt. W ich przypadku geny związane ze wzrostem i namnażaniem się komórek były aktywne, podczas gdy aktywność tych odpowiedzialnych za ich starzenie się została obniżona. Tutaj ponownie badacze uważają, że bakteriom udało się "przeprogramować" komórki tak, by cofnąć je do stadium komórek prekursorowych, z których mogły potem powstać nowe hepatocyty.