Badanie WP: tylko 47 proc. Polaków gotowych na szczepionkę na koronawirusa

- Odsetek osób, które mówią, że się nie zaszczepią, zdecydowanie budzi niepokój i jest dla mnie zaskoczeniem. Zwłaszcza że na co dzień widzę, że ludzie faktycznie boją się choroby, chodzą w maseczkach i rękawiczkach, unikają innych. Wydaje mi się, że tak wysoki procent ludzi niechętnych w tym badaniu nie odwzorowuje faktycznego stanu - komentuje dla WP Tech epidemiolog dr hab. Ernest Kuchar z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Zwraca jednak uwagę, że szczepionki nie będzie co najmniej jeszcze przez rok, a im bliżej tego terminu, odsetek niechętnych do szczepień zapewne będzie malał.