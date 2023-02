Badania wyspy, która istniała tylko 7 lat, dostarczyły niespodziewanych wyników

W wyniku erupcji podwodnego wulkanu w latach 2014 i 2015 na Oceanie Spokojnym w pobliżu wyspy Tonga pojawiła się wyspa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Została tak nazwana od dwóch wysp, pomiędzy którymi się wyłoniła. Zaczęła formować się pod wodą w grudniu 2014 roku, wynurzając się na powierzchnię w styczniu roku 2015. Osiągnęła ostatecznie powierzchnię 1,9 km2. W ciągu ostatnich 150 lat była to zaledwie trzecia taka wyspa, która przetrwała rok, a przy tym pierwsza w strefie tropikalnej.

Jednakże kolejna erupcja, tym razem z 2022 roku zniszczyła wyspę. Stało się to dokładnie 15 stycznia 2022 roku, a erupcja ta miała siłę większą, niż 100 takich bomb, jaka została zrzucona na Hiroszimę. Dla naukowców było to dość niespodziewane, gdyż sądzili, że wyspa już tam pozostanie. Całe szczęście, podczas wcześniejszych wypraw udało się zebrać próbki gleby do analizy.