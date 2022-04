Australia przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy. To warte 38 mln dolarów Bushmastery

Myroshnychenko zaznaczył, że według australijskich ekspertów ds. bezpieczeństwa narodowego była to najszybsza decyzja o udzieleniu pomocy wojskowej w historii kraju. Jej podjęcie zajęło jeden dzień. Trzy ransportery opancerzone Bushmaster zostały już przygotowane do wysyłki i wkrótce dotrą do Ukrainy. Będą transportowane na pokładzie ciężkiego samolotu transportowego C-17A Globemaster.