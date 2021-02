Atomowe okręty trzeciej generacji. Francja ogłasza start wielkiego projektu

Oficjalnie rozpoczęty projekt pierwsze efekty przyniesie w 2035 roku. Wtedy to prototyp okrętu nowej generacji o napędzie atomowym trafi do Francuskiej Marynarki Wojennej. Kolejne trzy jednostki wejdą do służby w pięcioletnich odstępach. Zdaniem tamtejszej minister sił zbrojnych, okręty będą pływać aż do 2090 roku.