Atakują Rosjan ich własną bronią. Ukraińcy używają zestawów Metys-M

Kompleks Metys-M został przyjęty przez armię rosyjską w 1992 roku. Miał on zastąpić w wojsku radzieckie systemy przeciwpancerne 9K115 Metys oraz 9K111 Fagot. Jak zauważa Army Inform, agencja prasowa ukraińskiego resortu obrony, jest to obiecująca broń, która potrafi niszczyć nowoczesne czołgi.

Rosyjski system ma zasięg 1,5 km, a jego masa to ok. 14 kg. Prędkość pocisku odpalanego z Metys-M wynosi 200 m/s. Za pomocą tej broni można przebić pancerz o grubości 800 mm we wszystkich istniejących typach pojazdów opancerzonych. Pocisk posiada tandemową głowicę kumulacyjną, ale można go wyposażyć również w głowicę termobaryczną do niszczenia umocnień.