Ataki na 69 proc. polskich firm. Często wykorzystują USB

Problemem jest niewystarczająca świadomość ryzyka dotyczącego cyberzagrożeń. Odpowiednio przeprowadzony atak może doprowadzić do zakłócenia lub nawet zatrzymania produkcji, co zawsze przekłada się na straty finansowe przedsiębiorstwa. Co ciekawe, firmy działające w obszarze przemysłowym padają ofiarami cyberprzestępców nawet wówczas, gdy środowiska nie są podłączone do internetu.