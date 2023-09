Atak na lotnisko pod Moskwą. Stacjonuje tam "Latający Kreml"

Ukraińskie służby specjalne podkreślają, że trwa śledztwo w tej sprawie. Jednocześnie zauważają, że rosyjskie władze wojskowe podejmują próby ukrycia informacji o wybuchach, które miały miejsce na lotnisku. HUR zaznacza, że maszyny zostały "poważnie uszkodzone" w wyniku eksplozji, do której doszło 18 września. Wybuch ten, jak podaje ukraiński wywiad, został wywołany przez "nieznanych sprawców".

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę ukraińską, nieznane osoby podłożyły materiał wybuchowy, co doprowadziło do eksplozji trzech maszyn - An-148 i Ił-20 (należące do 354. pułku lotniczego specjalnego przeznaczenia) oraz śmigłowiec Mi-28N.