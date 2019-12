Atak hakerów na Virgin Mobile Polska. Wyciekły wrażliwe dane klientów

Boże Narodzenie z dużym naruszeniem ważnych danych. Operator sieci komórkowej Virgin Mobile Polska poinformował wczoraj, że z bazy jednej z aplikacji wykradziono informacje na temat części klientów.

Czy wszyscy użytkownicy numerów z Virgin Mobile stali się ofiarami nielegalnego pozyskania danych? Wyciek obejmuje około 12,5 proc. klientów pre-paid (telefony "na kartę"). Nie dostano się do danych użytkowników post-paid (telefony "na abonament"). No chyba, że ktoś miał zarówno numery na kartę jak i abonament, wtedy ryzyko istnieje.

Operator twierdzi, że osobiście (wielu użytkowników pisało w sieci, że dostaje wiadomości SMS o wycieku) informuje wyłącznie klientów, których dane faktycznie wydostały się poza firmę. Jak wynika z wyliczeń, to tylko (a może "aż") 1 na 8 osób mających numery "na kartę". Jest duża szansa na to, że nawet mając jakiś numer w Virgin Mobile, nie musicie się martwić, choć ryzyko nie jest zerowe. Czekajcie na specjalną wiadomość SMS. Jeśli jej nie dostaniecie, to raczej nic wam nie grozi.

Firma podjęła działania zabezpieczenia danych przed kolejnymi atakami i powiadomiła organy nadzoru zgodnie z RODO, a także złoży zawiadomienie do organów ścigania. Trochę zastanawiający jest fakt, że proceder według Virgin Mobile trwał pomiędzy 18 a 22 grudnia, a sam operator przyznał się do naruszenia systemu jednej z aplikacji dopiero 25 grudnia. Virigin Mobile Polska zaznaczył też w komunikacie, że zaostrzył procedury potrzebne do składania dyspozycji odnoszących się do umów świadczenia usług telekomunikacyjnych.