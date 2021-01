Astronomowie znaleźli superziemię. Nie róbmy sobie nadziei

TOI-561 b to superziemia, która krąży wokół gwiazdy oddalonej od nas o 250 mln lat świetlnych. Jest 1,5 raza większa od Ziemi, a dzień na niej trwa 10,5 godziny. Jednak to, co jest najciekawsze w planecie to jej wiek. Astronomowie ocenili, że system gwiezdny, w którym znajduje się planeta, powstał 10 mld lat temu, czyli niewiele później niż sam wszechświat.