Technologia pozwalająca na czytanie w myślach żołnierzom. Pracuje nad nią armia USA

Czytanie w myślach żołnierzy

Laboratorium Badawcze Armii USA (ARO) zobowiązało się do wydania 6,25 milionów dolarów na realizację projektu w najbliższych 5-latach. Pieniądze zostaną przeznaczone na pracę neuronaukowców, którzy skupiają się na dekodowaniu i analizowaniu sygnałów neuronowych. Nie jest to jeszcze czytanie w myślach, ale eksperci uważają, że może stanowić ważny krok w tym kierunku.

- Możesz czytać, co chcesz. Nie oznacza to, że to rozumiesz – podkreślił Krim. Dlatego tak ważna jest umiejętność interpretacji sygnałów mózgowych oraz stworzenie transmisji dwukierunkowej na linii mózg – komputer.