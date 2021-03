Armia USA opracowuje nowy sprzęt. Pozwoli żołnierzom widzieć przez ściany

Armia USA opracowuje gogle Integrated Augmented Vision System (IAVS) dla jednostek walczących w zwarciu, obejmujących zarówno oddziały konne, jak i piechotę. Mają one umożliwić żołnierzom widzenie przez ściany pojazdów bojowych i w ciemności, a także wyświetlać cyfrowe mapy i inne dane taktyczne przydatne w czasie misji.

Nowe gogle już teraz wykorzystują sygnały z kamer umieszczonych na zewnątrz pojazdów opancerzonych, pozwalają one oddziałowi żołnierzy będących w środku "widzieć" przez ściany pojazdu - uzyskując tym samym wyraźny obraz miejsca zdarzenia bez narażania życia i zdrowia.

- Teraz żołnierze nie wychodzą z pojazdów w niebezpiecznych sytuacjach, by zobaczyć, co się dzieje - powiedział sierż. Philip Bartel z 1-2 Stryker Brigade Combat Team do armii, w komunikacie prasowym. - Dzięki temu dowództwo również zyska szerszy obraz sytuacji i będzie mogło zarządzać oddziałami, minimalizując ofiary.