Armenia i Azerbejdżan mobilizują wojsko. Wiemy, jakim arsenałem dysponują obie armie

Narasta konflikt pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, trwający już od kilku dekad. Rozpoczął się jeszcze w 1988 roku, zaraz przed upadkiem ZSRR. Górski Karabach to aktualnie formalnie terytorium należące do Azerbejdżanu, funkcjonujące jako niepodległe państwo, które nie jest uznawane przez żaden kraj na świecie. W rzeczywistości, większość mieszkańców żyjących na tym terytorium to Ormianie, a terenów broni wojsko Armenii.