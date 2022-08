Arabowie tworzą podwodną bestię. Wygląda jak statek kosmiczny

Z opisu na stronie producenta wynika, że jednostka posiada 11 miejsc siedzących (w tym 10 dla pasażerów) i nadaje się do operacji komercyjnych, ratowniczych i bojowych. Zgodnie z koncepcją ma to być cicha jednostka hydrodynamiczna, która pozwala znacznie obniżyć koszty energii w czasie zanurzenia.

" Okręt podwodny posiada innowacyjną konstrukcję kadłuba, która znacznie zmniejsza zużycie paliwa, zwiększa prędkość maksymalną i zapewnia doskonałą stabilność. Wprowadza to zupełnie nową koncepcję do produkcji okrętów podwodnych na całym świecie" – zapewnia firma Highland Systems.

Okręt będzie miał ładowność do 3 t, a jego masa własna to 10 t. Jednostka ma osiągać pod wodą prędkość do 27 węzłów, czyli 50 km/h. Na wodzie może poruszać się natomiast 80 km/h. Oprócz tego Kronos może być wyposażony w sześć minitorped, mogących razić wrogie obiekty i porty. Jednostka ma ok. 7,5 m szerokości, 9 m długości i 2 m wysokości. Moc silników elektrycznych wynosi 1200 KM.