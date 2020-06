Apple, YouTube, Netflix i wiele innych. Największe marki łączą się z George'em Floydem

Cały świat od kilku dni żyje zabójstwem 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda. Do zdarzenia doszło w mieście Minneapolis w USA. Mężczyzna zmarł po brutalnej interwencji policji. Zdarzenie zostało zarejestrowane na nagraniu, na którym widać policjanta klęczącego na karku zatrzymanego, który mówi: nie mogę oddychać.

Tragedia, do której doszło 25 maja 2020 roku, przyczyniła się do fali manifestacji i zamieszek w ramach protestu przeciwko brutalności policji stosowanej wobec czarnoskórych. Swojego oburzenia nie kryły gwiazdy sportu, muzyki i filmu. Na liście osób, które potępiły zachowanie oficerów znaleźli się m.in. Michael Jordan, Spike Lee, Lady Gaga, Beyonce i Ariana Grande. Spora część celebrytów nie ograniczyła się jedynie do krytyki w sieci i postanowiła wyjść na ulice amerykańskich miast.