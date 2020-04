Angela Merkel mówiąc o COVID-19 bazuje na wcześniej zdobytej wiedzy naukowej

Angela Merkel zyskała uznanie po tym, jak w prosty sposób wyjaśniła podstawy naukowe, na których jej rząd opiera swoją strategię walki z koronawirusem . Kanclerz Niemiec opowiedziała, w jaki sposób interpretować pojawiające się liczby i co one faktycznie znaczą dla społeczeństwa.

Merkel ma doktorat z chemii

Koronawirus w Niemczech

Liczby wskazują, że koronawirus w Niemczech ma liczbę reprodukcyjną równą jeden. Liczba reprodukcyjna to miara, którą posługują się naukowcy do określenia, jak łatwo rozprzestrzenia się wirus. W praktyce oznacza to, że w Niemczech jeden chory zaraża jedną osobę.