An-225 Mrija na najnowszych nagraniach. Nie wiadomo, co z jego naprawą

Widok An-225 Mrija czy to na niebie, czy podczas startów i lądowań wzbudzał podziw fanów lotnictwa na całym świecie. Maszyna stworzona do transportu ciężkich ładunków, posiadała imponujące rozmiary - długość 84 m, wysokość 18,1 m, a rozpiętość jego skrzydeł przekraczała 88 m. Samolot mógł wznosić się z prędkością 9,65 m/s i lecieć z maksymalną prędkością 850 km/h. Maksymalna masa startowa An-225 Mrija wynosiła aż 640 000 kg, co oznacza, że samolot mógł przetransportować ładunek o masie sięgającej nawet 250 000 kg. Przykładowo An-225 Mrija pomagał w przewiezieniu do Polski ładunku z Chin, składającego się m.in. z maseczek, rękawiczek i innych środków ochrony przed koronawirusem.