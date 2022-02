An-225 Mrija. Co stało się z największym samolotem świata?

An-225 Mrija jest uznawany za największy i najcięższy samolot świata. To jedyny ukończony egzemplarz tego modelu, zaprojektowany i wyprodukowany przez Biuro Projektowe Antonowa. Pod koniec lat 80 XX. wieku w ramach Radzieckiego Programu Kosmicznego rozpoczęła się budowa drugiego An-225, ale do tej pory nie udało jej się skończyć. Co jakiś czas pojawiają się doniesienia na temat państw zainteresowanych tym procesem, ale na razie nie ma oficjalnych informacji na ten temat.