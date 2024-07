Amerykański okręt podwodny przypłynie do Europy. Ma nietypową misję

Najprawdopodobniej chodzi o drony REMUS 600 opracowane przez firmę Huntington Ingalls Industries. Są one zdolne do wyjścia i ponownego wejścia do zanurzonego okrętu podwodnego przez wyrzutnię torpedową.

To bezzałgowce, które wedle producenta mogą być przeznaczone do różnych misji, w tym do zwalczania min, badań hydrograficznych czy misji poszukiwawczych. Maksymalna głębokość, na jakiej są w stanie pracować to 600 m. Są już stosowane nie tylko przez firmy prywatne, ale również przez niektóre armie. Każdy REMUS 600 ma ok. 3,25 m długości, co wbrew pozorom jest określane jego kompaktowy rozmiar pozwalający na łatwe stosowanie go w różnego rodzaju "nosicielach".