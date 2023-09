Amerykański "bóg wojny" pokazał moc. Rosyjski sprzęt nie miał szans

Materiał wideo opublikowany w sieciach społecznościowych nie pozostawia wątpliwości nie tylko co broni wykorzystanej przez Ukraińców, ale również co do strat, jakie ponieśli Rosjanie. Do zdarzenia doszło w rejonie Doniecka, kilka km od linii frontu. Za pomocą drona zwiadowczego udało się wykryć pozycję rosyjskiego oddziału z dwoma moździerzami samobieżnymi 2S9 Nona-S. Ostrzał przeprowadzony przy pomocy pocisków wystrzelonych z wyrzutni Himars sprawił, że obydwa do niczego nie przydadzą się już najeźdźcom.