Amerykanie stworzyli nową broń. Jej testy nabierają tempa

Podkreślić należy, że w istocie system MADIS to rozwiązanie, które jest przeznaczone do działania w tandemie. Oznacza to, że wariant Mk2 będzie działać we współpracy z Mk1. Wersja oznaczona jako Mk2 to wóz wyposażony w wielolufowy karabin maszynowy M134 Minigun kal. 7,62 mm i stację radarową RPS-42. Ponadto charakteryzuje się on systemem walki radioelektronicznej Modi II i głowicami optoelektronicznymi.