Amerykanie próbują, ale nie mogą się pozbyć samolotów A-10

Samolot bliskiego wsparcia A-10 to lubiana, uznana i sprawdzona maszyna. Jednak US Air Force musi się jej pozbyć, bo nie nie stać jej na utrzymywanie różnych modeli samolotów.

- Uwielbiam A-10, ale jeśli mam pozbyć się F-16 albo F-35, żeby go zatrzymać, to muszę go poświęcić - powiedział generał Herbert J. Carlisle, gdy pełnił funkcję dowódcy Air Combat Command w Langley Field.