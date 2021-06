Amazon udostępnił testy na COVID-19 swojej produkcji

Test polega na samodzielnym pobraniu wymazu z nosa w domu. Następnie należy umieścić go w pudełku z dostarczoną od razu etykietą zwrotną, która została opłacona. Wymazy są wysyłane do scentralizowanego laboratorium Amazona. Wyniki testu można sprawdzić na stronie diagnostycznej, po zarejestrowaniu swojego zestawu. Tam też można znaleźć informacje jak go przeprowadzić prawidłowo.