Allegro zdominowane przez Amazon? Polski e-handel nie boi się giganta

Amazon musiałby od razu zaproponować stawki dostosowane do polskich warunków - mówi ekspert odnośnie stworzenia konkurencji dla Allegro i Poczty Polskiej na rodzimym rynku. Krajowy e-handel zapewnia, że nie boi się amerykańskiego giganta.

Sprzedaż poprzez niemieckiego Amazona przez polskie firmy również nie należy do lekkich, łatwych i przyjemnych. Wymaga ona bowiem respektowania prawa ustanowionego przez naszego zachodniego sąsiada, co wiąże się z załatwianiem wielu formalności. - Polscy merchanci, żeby móc sprzedawać na Amazonie, muszą zarejestrować swoją działalność w Niemczech, więc to także jest pewne utrudnienie. Po wejściu Amazona do Polski wiele przeszkód więc zniknie - zarówno dla rodzimych kupujących, jak i sprzedających - wyjaśnia ekspert.