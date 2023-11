Ależ skuteczność. Izraelska Puma krzyżuje plany Hamasu

Jednym z tego typu wozów jest Puma, izraelski wóz inżynieryjny, który pojawił się na rzadkich nagraniach z okolic Strefy Gazy. To sprzęt odpowiedzialny za rozminowanie terenu – wykorzystując do tego ostrzał z moździerza oraz specjalne rolki antyminowe.

Działanie wspomnianych wozów Puma opiera się o wykorzystanie broni termobarycznej (próżniowej), która służy do detonowania min umieszczonych kilkadziesiąt metrów od wozu inżynieryjnego. Puma wystrzeliwuje pocisk, który na określonej wysokości otwiera się i uwalnia chmurę paliwa, która to następnie jest zapalana przez drugi ładunek.

Stanowiące izraelską modyfikację czołgów Szot, Pumy zostały wcielone do służby w 1991 r. Pojazd jest wykorzystywany do rozminowywania pól i innych prac inżynieryjnych, bowiem producent uznał, że wóz nie nadaje się do pełnienia funkcji transportera opancerzonego. Ten mierzący niemal 7,5 m sprzęt o masie 50 t rozpędza się do prędkości 45 km/h za sprawą jednostki napędowej General Dynamics generującej moc 900 KM.