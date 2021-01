Albicla ruszyła. Premier Gliński, dużo spamu i brzydkie obrazki

Jak to wygląda w praktyce? Podobnie jak większość konkurencyjnych mediów społecznościowych, Albicla zastrzega sobie w regulaminie prawo do usuwania treści sprzecznych z "zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem". Słowem, funkcjonuje w oparciu o system uznaniowy, choć - jak można domniemywać - kierowany innymi wartościami niż w przypadku zachodnich rywali.

Z samym regulaminem związany jest też pewien skandal natury edytorskiej: jak szybko ustalili internauci, duża część zapisów jest żywcem wyjęta z Facebooka . Tak dosłownie, że w treści pozostają pierwotne linki, kierujące do serwisu Marka Zuckerberga.

Serwis wystartował 20 stycznia o godzinie 17.00 i od razu napotkał sporo problemów

Nowi użytkownicy, którzy chcieli dołączyć do Albicli, byli witani ekranem z oświadczeniem, że zgłoszeń jest tak dużo, iż muszą cierpliwie poczekać na swoją kolej. Doszło do przeciążenia serwerów. A jeśli już komuś udało się stworzyć konto, to musiał jeszcze poczekać na maila aktywacyjnego.