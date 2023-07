Akademia HIMARS w Polsce. Błaszczak podpisał decyzję

HIMARS-y to jeden z lepszych i bardziej znanych produktów amerykańskiego przemysłu obronnego. Ze względu na swoją skuteczność zyskał nawet przydomek "boga wojny", który sprowadza na wroga "deszcz śmierci". Oczywiście jest to metafora nawiązująca do możliwości tego systemu artylerii rakietowej, który swoją przydatność cały czas udowadnia w Ukrainie. Korzystający z niego ukraińscy żołnierze uważają nawet, że ten zachodni sprzęt zmienia reguły gry. Warto tutaj zaznaczyć, że dzieje się to przy ograniczonej liczbie wyrzutni, a Polska ostatecznie będzie posiadaczem ponad 500 HIMARS-ów.