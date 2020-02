Airbus zaprezentował samolot nowej generacji. Maveric różni się od reszty nie tylko wyglądem

Airbus podczas targów Singapore Airshow 2020 zaprezentował model samolotu nowej generacji. Troska o klimat, a także komfort pasażerów to podstawowe cele Maverica. Zdaniem inżynierów, pojazd zrewolucjonizuje przemysł lotniczy.

Maveric wyglądem do złudzenia przypomina statek kosmiczny. Samolot ma opływowy kształt, a jego cała powierzchnia ma służyć za jedno wielkie skrzydło. Dzięki temu Airbus chce aż o jedną piątą zredukować zużycie paliwa oraz emisję dwutlenku węgla . Autorzy projektu są przekonani, że maszyna zrewolucjonizuje przemysł lotniczy.

- W Airbusie rozumiemy, że społeczeństwo oczekuje od nas więcej, jeśli chodzi o wpływ naszych samolotów na środowisko. Kształt Maverica przypominający skrzydło to naszym zdaniem przełom. Chcemy wykorzystać technologię do granic możliwości - mówi Adrien Bérard, jeden z szefów projektu.

Airbus Maveric. Samolot inny niż wszystkie

Zmniejszenie zużycia paliwa (przede wszystkim na krótszych dystansach) to jeden z podstawowych celów konstrukcji. Producent założył, że w przeciągu następnych 30 lat zmniejszy swoją emisję dwutlenku węgla o połowę w stosunku do 2005 roku. Troska o klimat to jednak nie jedyny czynnik, który za sprawą Maverica ma wpłynąć na rewolucję przemysłu lotniczego.