Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż. Do nabycia sprzęt wojskowy, narzędzia i instrumenty muzyczne

Zainteresowani mogą również kupić odpady wojskowe, w tym żelazowy i stalowy złom, zużyte baterie i akumulatory ołowiowe czy zużyte opony. W ich przypadku do przetargu mogą przystąpić wyłącznie "przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów". W pozostałych sytuacjach warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej, która została przedstawiona w formularzu ofertowym.