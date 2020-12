Aevum Ravn X. Ogromny autonomiczny dron wyśle satelity na orbitę

Aevum Ravn X

"Teraz zaczniemy przeprowadzać testy na poziomie pojazdu, które są wymagane do certyfikacji zdatności do lotu i wydania licencji" - powiedział dyrektor generalny Aevum, Jay Skylus.

Ravn X - prostszy, bezpieczniejszy i tańszy, od standardowych rakiet nośnych

Kluczową cechą Ravn X jest krótki czas przygotowania do lotu. To zaledwie 3 godziny. Po wykonaniu misji, samolot wraca na ziemię i może zostać przygotowany do kolejnej misji. Kolejną jest bezpieczeństwo. W przeciwieństwie do projektu firmy Virgin Galactic, system Ravn X operuje w powietrzu bez pilota.

To z kolei zwiększa bezpieczeństwo, ale pozwala na większe ryzyko. Silniki rakietowe drugiego stopnia są uruchamiane zaledwie pół sekundy po separacji, co minimalizuje utratę energii. Może jednak dojść do sytuacji, w której uruchomienie napędu się nie powiedzie, a w efekcie dojdzie do wybuchu. W przypadku lotu załogowego byłoby to niemożliwe, ze względu na zagrożenie dla życia ludzkiego.