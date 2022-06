Acefast A17 GaN 65W PD HDMI: świetny pomysł, świetne wykonanie [TEST]

Zabierając ze sobą smartfon, tablet czy jednego z tych fikuśnych ultrabooków, które nie mają żadnych wyjść oprócz USB-C, dorzucam do plecaka, oprócz ładowarki, także małą stację dokującą, czy rozszerzacz portów. A gdym tak, zamiast brać o jedną rzecz więcej, brał o jedną mniej…?

Tym razem testujemy pomysłowy mały sprzęt o jakże inspirującej nazwie Acefast A-17 GaN 65W PD HDMI. Zaraz wyjaśnię, do czego to służy, a także, czy jest dobre, złe, czy brzydkie.

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.