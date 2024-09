"Absolutnie wyjątkowe" odkrycie. Zna go każdy chrześcijanin

Historia pokazuje, że wiele cennych dla nauki i historii znalezisk jest dziełem przypadku . Nie inaczej było w północnej części Niemiec, a dokładniej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim – czyli kraju związkowym sąsiadującym z Polską. To właśnie tam, jak czytamy na portalu Live Science, znaleziono rzadki głaz z XII wieku . Najprawdopodobniej przedstawia on chrześcijańskiego biskupa, który odwiedził ten obszar ok. 800 lat temu.

Znalezisko z Niemiec jest "sensacją" – czytamy. Wynika to z faktu, iż w tym regionie zidentyfikowano do tej pory tylko 20 tego typu obrazów kamiennych – mówił w rozmowie z Live Science Detlef Jantzen, archeolog zajmujący się odkryciem. Tego typu obiekty znajdowano wcześniej wzdłuż wybrzeża Bałtyku na terytorium dzisiejszych Niemiec i Polski. Zwykle różniły się między sobą stylem wykonania, jednak najczęściej przedstawiały ludzi z ich charakterystycznymi cechami.

Na znalezionym niedawno kamieniu przedstawiono najprawdopodobniej postać bardzo ważną dla Kościoła katolickiego – Ottona z Bambergu, który żył w latach 1060-1139 i jako biskup starał się rozwijać chrześcijaństwo w regionie – w tym również w Polsce. – To absolutnie wyjątkowe znalezisko , które przenosi nas do czasów, gdy religia chrześcijańska po raz pierwszy dotarła na Pomorze, przywieziona przez Ottona – mówił Jantzen.

Archeolog wyjaśnia, że kamień znaleziono przy domu we wsi Klotzow, ok. 25 km od granicy z Polską. Właściciel nieruchomości natrafił na podejrzany głaz, kiedy zaczął kopać w ziemi, aby dotrzeć do fundamentów. Jak się okazało, obiekt mierzył ok. 1 m długości, a mężczyzna po chwili uświadomił sobie, że znalazł "coś wyjątkowego". Kamień z rysunkiem przekazano do państwowego urzędu archeologicznego, gdzie został dokładnie zbadany.